الشرطة تفض 3 حفلات زفاف في طولكرم

وطن: فضّت الشرطة 3 تجمعات لحفلات زفاف في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، لمخالفتهم تعليمات الحكومة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف منع تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشرطة إن معلومات وردتها حول تنظيم 3 حفلات زفافٍ في بلدات قفين وعكابا وباقة الشرقية، فتحركت قوة إلى المكان وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها أصولًا.

وأشارت إلى توقيف شخصين من أصحاب قاعات الافراح لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولًا ببلدة باقة الشرقية وأغلقت قاعتي أفراح.