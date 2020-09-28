طارق عمر العقّاد يعلن الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي السنوية للتميز لموظفي مجموعة شركات أيبك

وطن: أعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك السيد طارق عمر العقّاد عن أسماء الموظفين الحاصلين على جائزة الرئيس التنفيذي السنوية خلال لقاء عبر تقنية زووم للاتصال المرئي بحضور الفائزين والمدراء العامين لشركات مجموعة أيبك التابعة.

وتمنح الجوائز سنوياً استرشاداً بالقيم الداخلية لأيبك، ضمن بنود التفوق المهني الخمس: قوة الأشخاص وتتمثل في القيادة وروح الفريق، وقوة الابتكار وتتمثل في الإبداع والتحليل وحل المشكلات والتفوق والمنافسة، وخدمة الزبائن من خلال تسهيل الخدمات وتسريعها، وخلق فرص النمو من خلال زيادة المبيعات إضافة إلى السلامة والجودة. وقد تم تقديم 27 طلباً هذا العام فاز منها 4 مشاريع قدمها كل من علي يوسف، ومحمد الكدش، ومهند تيسير من شركة سنيورة للصناعات الغذائية- الأردن، وأحمد شكارنة ولؤي حساسنة من شركة سنيورة للصناعات الغذائية- فلسطين، وعلي شركسي، ومحمد عاقلة، واسراء زيد، وسلام قندح، وابراهيم شتات من الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)- فلسطين، ورنا قرط، ومعن أبو مخو، وأنيس بحبح من شركة التوريدات والخدمات الطبية- فلسطين. وقد وصلت القيمة الإجمالية للجوائز الموزعة هذا العام مبلغ 46 الف دولار أمريكي.

وخلال حديثه وتهنئته الفائزات والفائزين، أعرب العقّاد عن إعتزازه وفخره بكادر المجموعة، وأثنى على جهود الإبداع والابتكار لديهم، كما شدد على أهمية العنصر البشري في العملية الإنتاجية والإدارية والتنموية في شركات مجموعة أيبك، مضيفاً " لدينا إلتزام متجدد بأن نكافئ الإبداع والتميز بين موظفينا وتوفير البيئة المناسبة لرعاية الإبتكار وتحفيز العاملين على المزيد من الاجتهاد وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم". مؤكداً في الوقت ذاته على إخلاص وانتماء الموظفين وإصرارهم على تحقيق النجاح والتطور، وهو سبب نجاح مجموعة أيبك وانجازاتها لأكثر من عقدين من الزمن.

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC)، يبلغ رأس مال الشركة المصرح به 100 مليون دولار أمريكي فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 95 مليون دولار أمريكي. وتضم مجموعة أيبك حوالي 2000 موظف وموظفة في تسع شركات تابعة هي: الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، وشركة سنيورة للصناعات الغذائية، وشركة يونيبال للتجارة العامة، والشركة الفلسطينية للسيارات، وشركة التوريدات والخدمات الطبية، والشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، وشركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، والشركة العربية للتأجير التمويلي والشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد. تقدم الشركات التابعة لأيبك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من خلال اتفاقيات توزيع حصرية مع العديد من الشركات العالمية ومنها:

Philip Morris International, Procter & Gamble, Kellogg’s, KraftHeinz, Ferrero, XL Energy Drink, Americana, SC Johnson, Hyundai, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, GlaxoSmithKline, Sanofi, Merck Sharp & Dohme, Abbott, GE Healthcare, Eli Lilly, Beiersdorf (Nivea), Janssen, Hitachi, Nihon Kohden, B. Braun, Shimatdzu, Trisa, Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim، بالإضافة الى العديد من الوكالات التجارية الاخرى.