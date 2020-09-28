سلطة النقد تصدر تعميماً هاماً بشأن الخصم من رواتب الموظفين

وطن: أصدرت سلطة النقد، الإثنين، تعميماً هاماً لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، بشأن الخصم من رواتب الموظفين لشهر آب/أغسطس 2020.

وفيما يلي نص التعميم:

-عدم تجاوز قيمة الخصم لتسديد الاقساط ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري إيهما أقل.

-لا فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

-خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على ان يكون ذلك مثبتا بموجب عقد القرض.

-التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقي موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

-تسهيل حصول الموظف المقترض من المصارف على سقف جاري مدين مؤقت لتسديد الأقساط المستحقة وذلك وفقا بشأن التخفيف من آثار الأزمة المالية.