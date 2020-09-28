الشرطة تغلق مجمعا تجاريا وسط جنين بسبب كورونا

وطن: أغلقت الشرطة، اليوم الاثنين، مجمعا تجاريا في جنين، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا.

وذكرت الشرطة في بيان، أنه تقرر إغلاق المجمع الذي يحوي ثلاثين محلا تجاريا وسط مدينة جنين، بعد ثبوت إصابة عدد من العاملين بالفيروس، وذلك ليتسنى للجهات المختصة تعقيم كافة مرافق المجمع.

وشدد مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات والبروتوكولات الصحية ومبادئ التباعد الاجتماعي، للحفاظ على سلامة أبناء المجتمع والسلامة العامة.

وأكد أن الشرطة والمؤسسة الأمنية لن تتهاون مع المخالفين، وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً .