منتدى مناهضة العنف ضد المرأة : احتجاز الجثامين جريمة ومخالفة للقوانين والاعراف الدولية

وطن: يحتجزون أرواحهم المكبلة بالتعب داخل مقابر سرية إسرائيلية سميت بـ"مقابر الأرقام" حيث لا يلامس الموتى بأجسادهم التراب، أو يصعدون بهم إلى ثلاجات ضيقة وباردة، لا ينفذ من خلالها أي صوت حتى أنين ووجع الشهيد/ة.

بعد عام كامل على الاعتقال والاحتجاز "الغير شرعي"، الاحتلال يطلق سراح جثمان الشهيدة نايفة محمد كعابنة (50) عاماً لتسلم إلى ذويها وأطفالها التسعة في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

الجدير ذكره بأن الشهيدة نايفة، قد قتلت برصاص جيش الاحتلال بتاريخ 18-9-2019 أثناء مرورها عبر حاجز قلنديا الواقع شمال القدس المحتلة.

إذا هي عادت، كعودة مسافر مل من الغربة والوحدة المظلمة والعواجل الاخبارية المتكررة، لتصبح هي اليوم خبراً عاجلاً يروج بين العديد من الاخبار التي تطال الاستيطان والتهويد والقمع والعنف والقتل.

ومن هنا، يؤكد منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة أن هذه السياسية الانتقامية وغير الإنسانية والبربرية التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية باحتجاز جثامين الشهداء والشهيدات، تتناقض مع الأعراف الإنسانية ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان وكل الأعراف الدولية.

ويستنكر المنتدى بأشد العبارات الجرائم البشعة التي يقوم بها الاحتلال بحق المجتمع ككل والنساء على وجه الخصوص، وما يمارس ضدهم من عنف وتعذيب وقتل وسفك دماء، واخضاعهم لأساليب تعذيب "غير إنسانية".

كما يشدد المنتدى، بأن ما ارتكبة جيش الاحتلال بالشهيدة نايفة كعابنة وباحتجاز جثامنها هو جريمة وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي ولحقوق الإنسان وجميع الشرائع السماوية التي توجب اكرام الشهيد ودفنه بشكل لائق وبما يتفق مع معتقداتهم وكرامتهم الإنسانية.

ويأتي نبأ إطلاق سراح جثمان الشهيدة نايفة، في ظل المساعي والجهود الحثيثة التي تبذل منذ سنوات من قبل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن المفقودين.

ويذكر أن سلطات الاحتلال تحتجز جثمان 253 شهيدا فيما تسمى "مقابر الارقام" منذ عام 1967، وتحتجز جثمان 66 شهيدا منذ قرار الكابينيت الاسرائيلي عام 2015 باحتجاز جثامين الشهداء بينهم جثامين 5 أسرى ارتقوا داخل السجون.