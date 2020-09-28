وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 10 حالات وفاة و503 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1665 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين من الناصرية 55 عاما والباذان 60 عاماً في محافظة نابلس، ومواطن 52 عاماً من جنين ومواطنة 76 عاماً من عنزا، ومواطن 50 عاماً من بيت لحم، مواطن 70 عاماً من قطنة قضاء القدس، ومواطن 81 عاماً من قراوة بني زيد بمحافظة رام الله والبيرة، مواطنة 56 عاماً من قلقيلية، إضافة إلى حالتي وفاة من مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدةتوزعت حسب التالي: محافظة الخليل (68)، محافظة نابلس (67)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (12)، محافظة رام الله والبيرة (43)، جنين (19)، سلفيت (8)، أريحا والأغوار (29)، طولكرم (66)، طوباس (1)، قطاع غزة (35)، ضواحي القدس (20)، مدينة القدس (85).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (164)، محافظة جنين (30)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة طولكرم (59)، محافظة سلفيت (15)، محافظة نابلس (89)، محافظة رام الله والبيرة (275)، محافظة بيت لحم (213)، مدينة القدس (513)، قطاع غزة (145)، أريحا والأغوار (128).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص