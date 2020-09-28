أبو الغيط: اتفاق الإمارات و"إسرائيل" أوقف ضم أراضي فلسطينية جديدة

وطن: زعم أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن التطبيع بين الإمارات والاحتلال الاسرائيلي"قيد مخططات الحكومة الإسرائيلية لضم أراضي في الضفة الغربية". ك

ما ذكر الأمين العام في تصريحات إعلامية أن ما أسماه "التفاهمات بين الإمارات والولايات المتحدة فرضت على الجانب الإسرائيلي تجميد عملية ضم الأراضي الفلسطيني، وهو ما يمثل حدثاً رئيسياً"، حسب زعمه.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أمله في "تحرك فلسطيني عقب معاهدة السلام بين الإمارات و"إسرائيل"، حسب قوله.

وعن لقاء حركتي حماس وفتح ، الذي استضافته تركيا، قال الأمين العام للجامعة العربية"كنت أتصور أن وفد حماس يسافر إلى رام الله ويجتمع بالأخوة في رام الله، أو وفد السلطة يسافر إلى غزة ويجتمع هناك أو في القاهرة أو أي دولة عربية مستعدة لاستضافة هذا الاجتماع".

المصدر: سبوتنيك