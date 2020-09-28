حمدي فراج يكتب لوطن: "قتل الخيل او قتل الصهيل"

رياح حرب تشتم رائحتها في أكثر من بقعة ومكان بأكثر من طعم واحد او نكهة واحدة، تنتظر الذريعة فقط لكي تشتعل، ناهيك عن تلك التي أسقطت رياحها سمومها واشتعلت، وما زالت تشتعل، ولا أحد يعرف متى وكيف ستنطفىء، والمقصود هنا الحرب التي شنها الحلف العربي بقيادة السعودية والامارات ضد اليمن منذ ست سنوات. لكن هل الرياح التي اسقطت سمومها على سوريا قبل عشر سنوات انطفأت؟

ألا تنذر الرياح في ليبيا على استئناف اسقاط سمومها رغم مرور حوالي عشر سنوات على التخلص من "ديكتاتورها" و دفنه في مكان مجهول لا يعلم به الا من اصدر الامر بقتله، هو نفسه الذي أصدر الامر بإعدام "ديكتاتور العراق"، صحيح انه لم يخف مكان دفنه، لكنه اخفى وجوه الفريق الذي نفذ اعدامه ، وفي العادة يتم إلباس القناع للمعدوم لا للعادم.

وهذا موضوع قديم مضت عليه ست عشرة سنة، لكن هل انطفأت رياح الحرب في العراق، أم انها تنتظر شرارة الصاعق التي لم تكن كافية في قصف ايران للقاعدة عين الاسد مطلع السنة.

اليوم قد تهب من جهة السفارة التي تتعرض يوميا للقصف، ما جعل الادارة تهدد بإغلاقها، يتبعها بالطبع وقف المساعدات التي تقدر بخمسة مليار دولار، ثم فرض العقوبات والاغتيالات.

في لبنان تحمل الرياح سموما بنكهة أخرى، بدون اطلاق طلقة واحدة، باستثناء الوضع في جنوبه، لم يبق مركبا واحدا سائرا ، امنيا واقتصاديا وطائفيا واجتماعيا وسياسيا وصحيا ، والناس هناك بمن فيهم حسن نصر الله تصدق كلام "نابليون الصغير" يمشي ملكا ومسيحا مخلصا قرب المرفأ ، لو نظروا الى يديه لوجدوها تقطر بدم سوريا وليبيا ولبنان .

حتى التطبيع العربي مع الكيان الذي وصفه الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي بانه "اسم الدلع" للاستسلام ، ليس هناك اثنان يتفقان انه سلام ، بل مقدمات مادية حقيقية لحلف الحرب والهيمنة على اهم مضيقين في المنطقة ، مقدمة لشن الحرب التي تكون سحبها قد أشبعت بالسموم . وفي السياق ، ليس هناك اية قواسم حقيقية مشتركة بين الامارات والبحرين وبقية دول الخليج ، وبين دولة الكيان ، سوى ان هذه دولة عاتية ، أطماعها لا تحتاج الى المجهر كي يراها المرء ، وتلك دول عائلات لم يسمع بها أحد من قبل ان تعتلي عروشها ، كل همها ان تحافظ عليها كي تورثها للاولاد والاحفاد .

سرقوا منا الزمان العربي.. سرقوا فاطمة الزهراء من بيت النبي

باعوا النسخة الاولى من القرآن.. باعوا الحزن في عين علي

هل جاء زمان فيه نستقبل اسرائيل.. بالورد والاف الحمائم والنشيد الوطني

اجهضونا قبل ان نحبل.. اعطونا حبوبا تمنع التاريخ ان ينجب اولادا .. واعطونا لقاحاً يمنع الشام ان تصبح بغدادا..

وحبوباً تمنع الجرح الفلسطيني ان يصبح بستان نخيل.. وماريغوانا لقتل الخيل او قتل الصهيل.. وسقونا من شراب يجعل الانسان من غير مواقف.. ثم اعطونا مفاتيح الولايات وسمونا ملوكا للطوائف.. نزار قباني