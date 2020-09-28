اشتية: رواتب الموظفين ستدفع كاملة عندما نحصل على أموالنا دون أي ابتزاز سياسي من اسرائيل او الولايات المتحدة

وطن: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الحكومة ستبذل كل الممكن لانجاح الانتخابات التي تم الاتفاق عليها بين حركتي "فتح" و"حمـاس" وبقية الفصائل الفلسطينية، ونباركها وهي البند الأول في رسالة التكليف من الرئيس للحكومة.

وقال رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، عبر تقنية زووم "سوف نصمد ولن نهزم في وجه المؤامرات التي تحاك بحقنا، فإسرائيل وامريكا تريدان أن تهزمنا، لكي نستسلم، ونقبل بمشروعهما، ولكننا لن نستسلم.

وفي سياق آخر، أكد اشتية أن رواتب الموظفين العموميين ستدفع كاملة، عندما نحصل عليها، دون أي ابتزاز سياسي من اسرائيل، او من الولايات المتحدة، وإنّا على ثقة أن هذا اليوم ليس ببعيد، مشيدا بتفهم رجال الأمن والأطباء والعاملين في الصحة الذين لم ينقطعوا عن عملهم ولو ليوم واحد، وكذلك المعلمين الذين يدركون ما يمر به الوطن.

كما حيّا الموظفين وشعبنا على وقفتهم ودعم صمود الرئيس محمود عباس والقيادة معه في هذه المواجهة السياسية والصحية وانعكاساتها المالية.

وفيما يتعلق باجراءات الوقاية من "كورونا"، قال رئيس الوزراء "فقط مطلوب منكم لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وهي الوسيلة الوحيدة الناجحة والناجعة حتى الآن لمقاومة انتشار المرض".