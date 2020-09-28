فتح معبر رفح استثنائيًا لليوم الثاني تواليًا

وطن: فتحت السلطات المصرية صباح الاثنين، معبر رفح مع قطاع غزة بشكل استثنائي أمام سفر المواطنين وعودة العالقين من وإلى القطاع.

وأفادت مصادر محلية بسفر الحافلة الأولى من كشف المسافرين عبر معبر رفح بعد فتحه اليوم.

ونقل عن إدارة معبر رفح أنّ إجمالي المسافرين أمس الأحد بلغ 1191 مسافرًا، توزّعوا ما بين 710 مسافرًا، و467 عائدًا، و14 مسافرًا مُرجعًا من قبل السلطات المصرية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الأربعاء الماضي عن فتح المعبر في الاتجاهين لمدة 3 أيام اعتبارًا من الأحد وحتى الثلاثاء.