عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وجرت هذه الاقتحامات وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، في المقابل منعت تلك القوات المصلين من الوصول للمسجد؛ بحجة منع التنقل لمسافة لا تزيد عن 500 متر عن المنازل لمنع انتشار فيروس "كورونا".

في غضون ذلك أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين، وشددت من إجراءاتها في محيطه وبالبلدة القديمة؛ بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بـ "عيد الغفران".

ونشر جيش الاحتلال جنوده بأعداد كبيرة في محيط الحرم، والبلدة القديمة، وضيقت على المواطنين الذين يقطنون المنطقة، تمهيدا لاحتفالات المستوطنين.

وأغلقت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي بجميع أروقته وساحاته وباحاته، أمام المصلين من الساعة الثالثة بعد عصر أمس الاحد وستواصل اغلاقه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين، موضحا أن المستوطنين نصبوا خياما في حديقة ومتنزه الحرم.