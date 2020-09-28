محافظ جنين: تسجيل حالتي وفاة بفايروس كورونا في المحافظة

وطن: أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب اليوم الإثنين تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في المحافظة، حيث توفي حسين سليم مرعي (52 عاما) من مدينة جنين متأثرا بإصابته بالفيروس قبل 10 أيام، مع الإشارة إلى أن المتوفى كان يتلقى العلاج في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان ويعاني من ضعف عضلة القلب وتصلب الشرايين.

كما توفيت مساء أمس المواطنة فتحية عبد الله عبيد (76 عاما) من قرية عنزة، وكانت تخضع للعلاج في المستشفى الإستشاري في رام الله.

وبذلك يرتفع عدد وفيات كورونا في محافظة جنين إلى 7 منذ بدء الجائحة.

وفي التحديث اليومي للحالة الوبائية في المحافظة حتى صباح يوم الإثنين الموافق 2020/9/28 فقد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية منها 9 إصابات في مدينة جنين، فيما بلغت حالات الشفاء 30حالة، لينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 234 حالة، وجميع هذه الحالات في الحجر المنزلي باستثناء 8 مرضى ما زالوا يخضعون للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.