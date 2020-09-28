خالد بطراوي يكتب لوطن .. تقويض الكيانات

لا يخفى على أحد أن دولة الإحتلال التي تعلم تماما أنها كيان نزل " بالبراشوت" على المنطقة وأنها لا تنتمي إليه وهي دخيلة عليه، تعتمد سياسة " طول النفس" وتلعب على عامل الزمن وتمارس "حرب الإستنزاف" وهي وإن كانت معنية بتحقيق إنجازات بأسرع وقت ممكن، إلا أنه لا يعنيها كثيرا عنصر الوقت بقدر ما يعنيها تحقيق الإنجاز.

ولا يخفى على أحد أيضا، أن دولة الإحتلال تدرك أكثر من غيرها، أن تطبيق معتقدها الديني العقائدي بتحقيق مقولة " من النيل الى الفرات" ( ورمز ذلك علم دولة الإحتلال الذي ترفعه بعض دول الخليج هذه الأيام) سيتخد شكلا إستعماريا جديدا بعيدا عن السيطرة الفعلية على الأرض بالتواجد الجسدي عليها، وإنما بالسيطرة على المقدرات والسيطرة على صنع القرار في البلاد ما بين نهري النيل والفرات من خلال أنظمة تنفيذية تابعة لا تصنع قرارات.

لقد وجدت دولة الإحتلال أنه أقل ثمنا بالنسبة لها أن تدير من "علياء" كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بدلا من إستمرار إحتلالها المباشر، لذلك وافقت على "إتفاقيات أوسلو" ووافقت على منح الفلسطينيين "حكم ذاتي" ضيق محصور ومحدود وسلّمت لهم تلك الخدمات التي كانت تثقل كاهلها وميزانيتها كالصحة والتعليم والشؤون الإجتماعية وإدارة الهيئات المحلية، وأحكمت سيطرتها على المعابر وأنشطة الإستيراد والتصدير والثروات الطبيعية وتدفق الأموال والمياه بل وحتى محاسبة سلطة الكيان الفلسطيني على تصريف المياه العادمة وتكريرها والإستفادة منها للأغراض الزراعية ( 150 مليون شيكل شنويا أي حوالي 438 مليون دولار أمريكي تخصم من مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية)، وأبقت من دون أدنى شك على التفوق العسكري والسيطرة الجوية.

في المقابل رأت القيادة الفلسطينية ( من خلال منظمة التحربر الفلسطينية) وبعد سنوات وسنوات من تعزيزها للنضال من الخارج وإعتبارها ( آنذاك) الساحة الخارجية هي ساحة النضال الرئيسية،على حساب توجيه الجهد للنضال من الداخل، أن بسط سيطرتها حتى ولو بشكل مجزوء على الأرض وبصلاحيات منقوصة تكاد تكون معدومة ومقتصرة على تقديم الخدمات، يشكل خطوة للثبات في الوطن وللتقدم نحو تحقيق حلم الإستقلال الحقيقي وإنشاء الدولة الفلسطينية العتيدة. لقد أرادت منظمة التحرير والسلطة أن تنشىء كيانا، أو لبنة أولى في إنشاء الكيان وهذا "عين الصواب" بغض النظر عن كل ما حصل ما بعد "إتفاقيات أوسلو".

وبغض النظر، أرضينا نحن بذلك، أو تماشينا معه، أو رفضناه، أو قمنا بتأييده أو إنتقدناه، فإن هناك حقيقة واقعة تتجسد بوجود سلطة وطنية فلسطينية هي بمليون المرات أفضل من سلطة الإحتلال، وهي – عجبنا أو لم يعجبنا – لبنة من لبنات إنشاء الكيان الوطني الفلسطيني ومقدمة له وثمرة نضالات مشرفة للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية رغم كل المظاهر السلبية وما يتم تناقله من معطيات ومؤشرات تفيد أن الكيان الفلسطيني قد تم سلبه من قبل رأس المال والفاسدين والمفسدين وأن حلم الإستقلال الحقيقي قد بات بعيدا بعيدا.

علينا أن نرى المعادلة بشمولية أكثر وليس بضيق رؤيا وأفق، التوجه الإستعماري الإمبريالي العالمي هو للسيطرة على العالم بنمط إستعماري جديد وليس بالنمط الإستعماري القديم المتجسد بالتواجد الفعلي على الأرض والإحتلال المباشر. والتوجه الإستعماري العالمي الجديد يعتمد توزيع المصالح وموازين القوى هنا وهناك وخصوصا بعد إنتهاء الحرب الباردة وسيادة نظام القطبية الواحد، فليست روسيا اليوم هي الإتحاد السوفياتي الأمس المناصر للشعوب وحركات التحرر ، فلها مصالحها وتوازناتها وتكتيكاتها، وليست الصين كذلك أيضا ولا إيران ولا تركيا ولا حتى اليابان، فما بالكم بأمريكا ومن يدور في فلكها؟

إن التوجه الإستعماري الحالي يقضي بتقويض الكيانات القائمة وبضمنها الكيان الفلسطيني ( على علاته) والهدف هو إستحداث نظام عالمي جديد ممركز بحيث يكون صنع القرار وإدارته فقط وفقط بإيدي أقطاب وكرتيلات السلاح والدواء والمخدرات، وما كافة الإجسام والإدارات السياسية التي يبدو أنها سيادية حاكمة إلا أدوات تنفيذية ليس أكثر.

وفي حالتنا الفلسطينية، ينبغي لنا أن لا نساهم في تقويض الكيان الوطني سواء أكانت مساهمتنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، علينا أن نعي - على سبيل المثال لا الحصر- حساسية المرحلة الراهنة، وتغليب العام على الخاص، وحتى لو كان مثلا الإعلان عن إضراب عام لها القطاع أو ذاك ( كالمعلمين مثلا) ينطلق من حاجة مطلبية نقابية بحتة وليس له أية أهداف سياسية أو حزبية، فإن محصلته النهائية العامة في الوقت الراهن تصب في سياق السعي العالمي ومن خلال خلق حالة من العصيان المدني الى تقويض الكيان الفلسطيني. ويجب علينا أن نعي مثلا أن الخلافات التي تدّب في النقابات المهنية والتي يبدو الجزء الكبير منها مستندا الى شخصنة الأمور حيث يوهم فردا نفسه بأنه "المسيح المنتظر" أو يناطح آخر هيئة محلية معتقدا أنه "دون كيشوت" أو غير ذلك، هو في جوهرة مساهمة في تقويض هذه النقابات والهيئات المحلية التي هي أذرع منظمة التحرير الفلسطينية، وأن خلخلتها ستؤدي الى خلخلة ما تبقى من منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي تقويضها بوصفها الركيزة الأساسية لسلطة الكيان والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كما إعترفت بها دول العالم. إن الأجندة المخفية المتعلقة بالموارد المالية الفلسطينية والتي – بشكل مباشر أو غير مباشر – يساهم بعض كبار المسؤولين لدينا في توطيدها تهدف أيضا الى تقويض سلطة الكيان وينبغي الحذر من ذلك كله، فالهجمة التي تتم حاليا (على سبيل المثال ) على مخصصات ذوي الشهداء ومخصصات الأسرى وعائلاتهم والتي ينساق البعض ويتساوق معها تهدف الى زعزعة العلاقة ما بين الأسرى وعائلاتهم وذوي الشهداء من جهة وسلطة الكيان ومن خلفها منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يجب أن ينساق أباطرة العمل المصرفي والمالي الفلسطيني معها أو أن يخضعوا لضغوطاتها.

وبالتناوب، إن إطلاق الإشاعات المتعلقة بكثير من الأمور الداخلية وخصوصا الإقتصادية وما نعيشه من ظروف محيطة ومترتبة على جائحة كورونا، بالقول عن عزم سلطة الكيان إتخاذ إجراءات تشل الحركة الإقتصادية وتمعن في تقليص الرواتب وغيرها، إنما تهدف أولا إلي التأليب على سلطة الكيان، وثانيا إظهار عجزها عن إدارة الدفة وبالتالي تقويض الكيان برمته وإيجاد بديل من الدمى، والسعي لخلق حالة عصيان مدني نحذر منها أشد التحذير، فإن صفقنا لذلك كله بوعي أو بغير وعي، نكون قد ساهمنا في الجهود التدميرية الساعية الى التقويض والإلحاق وإنهاء مسألة تدعيم وإنشاء دولة وطنية فلسطينية كاملة السيادة، ليست منظورة على المدى القصير لكنها حتمية تاريخية على المدى البعيد.

ولو نظرنا الى الصورة الأوسع، فإن نموذج المخطط الإستعماري الرامي لضرب رأس الحربة الفلسطيني يراد له أن يشكل حالة تراجع على صعيد العالم العربي برمته أولا بخلق وفتح صراعات داخلية ( كلامية وغيرها) بين الشعب العربي الفلسطيني والشعوب العربية، وثانيا بإحداث ثغرات تطبيعية مع كيان الإحتلال بر أنظمة بعض الدول التابعة، كمقدمة للسيطرة الإستعمارية بشكلها الإستعماري الجديد وتغلغل مواطني كيان الإحتلال في المجتمعات العربية للإستفادة القصوى من المقدرات والموروث الإقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والتاريخي في هذه البلدان، وما رفع علم دولة الإحتلال في بعض هذه الدول إلا تذكيرا لهم بحلم الدولة العبرية من "النيل الى الفرات" أي أن حكام هذه الدول يرّوجون للخطين الأزرقين الظاهرين في علم دولة الإحتلال وهما يمثلان نهري النيل والفرات، وسيأتي ذلك اليوم الذي يتغير به تاريخ دولهم بأيديهم، فيصبح الخنجر البحريني المعكوف مثلا الذي يرمز لتاريخ البحرين أو غيرها من دول الجوار من التراث الشعبي "اليهودي" كما حاولت دولة الإحتلال الترويج عالميا للكوفية العربية بأنها كذلك وللحمص والفلافل بأنهما من المأكولات الشعبية اليهودية.

دعونا نرى الصورة الأوسع، صورة السعي الحثيث لتقويض الكيان الوطني الفلسطيني كمقدمة لتقويض كافة الكيانات العربية وكيانات حركات التحرر، ودعونا في كل مسلك نسلكه نراجع أنفسنا أولا ونستشعر إن كان هذا المسلك سيصب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في سياق سعي الإمبريالية لتقويض الكيانات.

لا مكان لـ " دون كيشوت " بيننا، ولا يجب أن يناطح اي منا طواحين الهواء، ومفترض أن يرى الواحد من بيننا نفسه حارسا على ورد الشهداء فيعمل على تحييد الصغائر من الأمور وتوطيد المشترك والعام خدمة للأستراتيجية الكبرى .... ديمومة الكيانات ... تطويرها وتجيير وجودها وخدماتها لصالح الشعوب.

وعظم الله أجركم.