تربية وتعليم بيت لحم تقرر اغلاق مدرسة وشعب صفية بسبب فيروس كورونا

وطن: قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم مساء اليوم الأحد، اغلاق مدرسة وشعب صفية في مدارس مختلفة، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا .

وافادت مديرية التربية والتعليم، بأنه تقرر اغلاق مدرسة الزواهرة الثانوية للاناث حتى نهاية الاسبوع الجاري، بسبب اصابة المديرة ومعلمتين وطالبة، وشعبة الصف الثالث في بنات المسعودي الاساسية في مدينة بيت لحم لمدة ٤٨ ساعة، بعد اصابة معلمة، والصف السابع في مدرسة ذكور بيسان الاساسية في بلدة الدوحة لمدة 24 ساعة بعد اصابة معلم، والصف الرابع في مدرسة حسن مصطفى في بلدة بتير غربا لمدة 48 ساعة جراء اصابة طالب.

واشارت المديرية الى أن هذا القرار ياتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية.