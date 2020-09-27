الخارجية: لا وفيات جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا في العالم

وطن: أعلنت وزارة الخارجيية والمغتربين، عدم تسجيل وفيات في صفوف جالياتنا حول العالم بفيروس "كورونا"، لتبقى عدد حالات الوفاة 256، وتسجيل إصابة واحدة ليصبح عدد الاصابات 6111، و2052 حالة تعافي.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في ميتشيغن ليرتفع عدد الإصابات إلى 3676، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني عشر على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 76.