الاحتلال يعتدي على عمال ويوقف مشروعا للإغاثة الزراعية في سهل البقيعة

وطن: اعتدت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، على العاملين في مشروع "تعزيز صمود المزارعين من خلال تحسين الامن الغذائي لمعظم الاسر الضعيفة في الأغوار"، حيث يتم العمل في مشروع تركيب انابيب مياه للمزارعين.

وافاد منسق المشروع لدى الإغاثة الزراعية عمر صبح أن قوات الاحتلال وضباط ما يسمى بالإدارة المدنية داهمت موقع العمل في المشروع واحتجزت العاملين وصادرت بطاقاتهم الشخصية بالإضافة لمصادرة آلة لحام وسيارة المقاول.

وأضاف صبح ان قوات الاحتلال داهمت موقع العمل مساء أمس لكنها لم تنجح في مصادرة المعدات والآليات.

وناشدت الإغاثة الزراعية كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة الزام الاحتلال بوقف اعتداءاته على المواطنين ووقف الاعتداءات على عمل المؤسسات والتوقف عن منعها من العمل.

ورصدت الإغاثة الزراعية مؤخرا ازديادا ملحوظا في عدد الاعتداءات على مشاريعها خصوصا في الأغوار والمناطق المصنفة (ج) وهو الأمر الذي ينذر ببدء اتخاذ الاحتلال خطوات عملية لتطبيق عملية الضم، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود والاستثمار في تعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق وعدم تركها فريسة لأطماع الاحتلال.