الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثالثة

وطن: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثالثة على التوالي، وأفرجت عن محام آخر بعد اعتقال أداري لمدة عام .

وذكر ذوو الأسير طارق زياد أبوطبيخ، بأن قوات الاحتلال جددت لنجلهم الاعتقال الاداري للمرة الثالثة على التوالي، وهو يقبع في سجن مجدو .

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال، عن الأسير المحامي أصيل ضياء زغيبي من جنين بعد اعتقال إداري لمدة عام.

وذكر زغيبي لـ"وفا"، أن إدارة سجن مجدو اقتحمت قبل أيام المعتقل وشنت حملة تفتيش واسعة وقامت برش الأسرى بالغاز المسيل للدموع وعزلت ستة أسرى آخرين.