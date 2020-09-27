وفاتان و431 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها 425 حالة محلية بحسب الإيجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 8492 حالة.

كما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 45 حالة، وسُجّلت 96 حالة شفاء اليوم، (17) في مستشفى الأمير حمزة، و(68) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(7) في مستشفى الملكة علياء، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.