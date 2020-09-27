الإغاثة الزراعية تختتم مؤتمر " الجمعيات التعاونية، فرص و تحديات "

رام الله- وطن: اختتمت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) مؤتمر " الجمعيات التعاونية ، فرص و تحديات " ، الذي عقد بالشراكة مع هيئة العمل التعاوني ، و الذي يأتي ضمن أنشطة مشروع " استدامة ، عدالة ، تكافؤ ، استهلاك محلي ، استهلاك فلسطيني " الممول من مقاطعة فالنسيا العظمى من خلال جمعية التعاون من أجل السلام الإسبانية ACPP .

و عقد المؤتمر الخاص بالجمعيات التعاونية في مدينة رام الله بمشاركة مجموعة من الجمعيات التعاونية من مختلف محافظات الضفة الغربية و بمشاركة جمعية تنمية المرأة الريفية و جمعية التوفير و التسليف ، بالإضافة لمجموعة من خبراء القطاع التعاوني في فلسطين .

و قال رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك ان هذه الورشة لها أهمية بالغة و من المهم جدا مناقشة أوضاع القطاع التعاوني في فلسطين و الاطلاع على تجاربها سواء التجارب الناجحة او التجارب المتعثرة ، و تقسم أسباب نجاح او تعثر أي جمعية تعاونية الى مجموعتين من الأسباب ، أسباب خارجية و أسباب ذاتية .

و أضاف الترك أن احد أهم الأسباب لنجاح أو تعثر أي جمعية تعاونية هو التمويل و هدف انشاء الجمعية بالإضافة للبيئة الممكنة لعمل الجمعيات التعاونية و هي محاور مهمة يجب البحث فيها في هذه الورشة و غيرها من الورش .

ونوه الترك ان الاستراتيجية الخاصة بالهيئة التي تم اعدادها بالتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع الزراعي ، تهدف الى خدمة الجمعيات التعاونية و تطويرها و تشجيع تأسيس جمعيات تعاونية جديدة في مختلف القطاعات .

و أشاد الترك بالدور الإيجابي للجمعيات التعاونية خلال فترة جائحة كورونا من خلال مختلف الأنشطة التي تقدمها هذه الجمعيات ومنها السلات الغذائية و الحملات التطوعية .

ورحب مدير عام الإغاثة الزراعية أ . منجد أبو جيش بالمشاركين في المؤتمر الذي يهدف لوضع تصور يمكن من خلاله النهوض بالقطاع التعاوني الفلسطيني من خلال عرض قصتين نجاح و قصتين تعثر لجمعيات تعاونية تم العمل معها مؤخرا ، وذلك للوقوف على أسباب نجاحهم و تعثرهم بغرض استخلاص العبر من أجل تطوير التجارب حتى نصل الى قطاع تعاوني فلسطيني فاعل يخدم أعضائه و المجتمع .

و أضاف أبو جيش ان الإغاثة الزراعية وضعت تصورا لأن يكون العام 2020 هو عام العمل التعاوني و العمل مع الجمعيات التعاونية وفي سبيل ذلك قامت المؤسسة باستحداث وحدة العمل التعاوني التي من مهامها تحليل واقع عمل الجمعيات التعاونية و الأنشطة التي تنفذها خصوصا في القطاع الزراعي .

وتحدثت مديردائرة البرامج والمشاريع في جمعية تنمية المرأة الريفية السيدة حنين زيدان عن دور النساء في الحركة التعاونية الفلسطينية من حيث الإنخراط في جمعيات تعاونية أو تأسيس جمعيات ، حيث تبلغ نسبة الجمعيات التعاونية النسوية ما معدله 12.6% من مجمل الجمعيات التعاونية في فلسطين .

كما قالت زيدان أن النساء المنضويات في جمعيات تعاونية يعانين من صعوبة في تسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهن تجاه الجمعيات ، صعوبة فتح حسابات للتعاونيات في البنوك بالرغم من الالتزام باجراءات فتح الحساب المنصوص عليه في قانون العمل التعاوني واجراءاته ، تشتت جهود التعاونيات وضعف دورها في توجيه القطاع التعاوني،نقص التأهيل والتدريب للعضوات ،ضعف ثقافة العمل التعاوني في أوساط المجتمع و نقص التمويل وتوفير المواد الخام والبيئة المناسبة .

ويشار الى أن النقاشات في المؤتمر أفضت الى الخروج بمجموعة من التوصيات ، حيث تم تقسيم التوصيات الى ثلاث مستويات هي مستوى التعاونيات نفسها ، البيئة السياساتية و القانونية ، مستوى المؤسسات الفاعلة في القطاع التعاوني .

وكان من أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر هي أهمية الاستثمار الوطني في التعاونيات ، ضرورة النهوض بالقطاع التعاوني خاصة في ظل السياق السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الحالي كاقتصاد يعزز الصمود و المقاومة خصوصا للفئات المهمشة مثل الشباب و المرأة و ذوي الإعاقة .

كما تمت التوصية بضرورة العمل على جذب جيل الشباب من أجل الانخراط في العمل التعاوني و التركيز على عناصر الريادة و الابداع ، العمل على تعزيز ونشر ثقافة التعاون من خلال التركيز على إدماجه بمنظومة التعليم و التعليم العالي ، تعزيز البيئة الممكنة للقطاع التعاوني من خلال القوانين و السياسات التحفيزية بما يتعلق بالضرائب و التأمينات ، تفعيل دور هيئة العمل التعاوني ورفدها بالطواقم و الموازنات اللازمة ، تخصيص صندوق وطني لدعم التعاونيات المتضررة من كورونا ، التوازن الجندري بالكم و النوع .

وستصدر عن الإغاثة الزراعية ورقة توصيات مفصلة كمخرج من مخرجات مؤتمر " الجمعيات التعاونية، فرص و تحديات".