"المالية": صرف نصف راتب للموطفين يومي الثلاثاء والاربعاء

رام الله- وطن: أعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، عن صرف 50% من رواتب الموظفيين عن شهر آب/اغسطس، وذلك يومي الثلاثاء والاربعاء.

وسيتم الصرف كالتالي:

1- سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيكل .

2- سيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيكل وبحد أدنى 1750 شيكل .

3- سيخصص يوم الثلاثاء الموافق 29/09/2020 للبدء بصرف رواتب موظفي الصحة والتعليم والأمن.

4- سيخصص يوم الاربعاء الموافق 30/09/2020 للبدء بصرف رواتب باقي موظفي الدولة.

نود الاشارة الى انه بموجب اعتماد الحد الأدنى 1750 شيكل يكون المعدل المرجح لصرف الرواتب 63%.