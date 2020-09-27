"المالية": صرف نصف راتب للموطفين يومي الثلاثاء والاربعاء
27.09.2020 01:35 PM
رام الله- وطن: أعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، عن صرف 50% من رواتب الموظفيين عن شهر آب/اغسطس، وذلك يومي الثلاثاء والاربعاء.
وسيتم الصرف كالتالي:
1- سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيكل .
2- سيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيكل وبحد أدنى 1750 شيكل .
3- سيخصص يوم الثلاثاء الموافق 29/09/2020 للبدء بصرف رواتب موظفي الصحة والتعليم والأمن.
4- سيخصص يوم الاربعاء الموافق 30/09/2020 للبدء بصرف رواتب باقي موظفي الدولة.
نود الاشارة الى انه بموجب اعتماد الحد الأدنى 1750 شيكل يكون المعدل المرجح لصرف الرواتب 63%.