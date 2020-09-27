حزب الشعب في محافظة الخليل ينعى ضحايا كارثة دير العسل

وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني الشهداء الستة ضحايا كارثة حادث قرية دير العسل في محافظة الخليل.

وقال الحزب في بيان صحفي وصل وطن نسخة عنه،

بمزيد من الحزن والأسى ينعى حزب الشعب الفلسطيني في محافظة الخليل، المواطنين الستة الذين قضوا شهداء امس السبت في كارثة قرية دير العسل؛ وذلك بفعل انهيار حفرة كبيرة عليهم كانوا يعملون بها.

وقال الحزب في بيانه؛ أنه وفي الوقت الذي يدرك فيه أن الاحتلال هو المعرقل الرئيس للتنمية والبنى التحتية في فلسطين؛ الا انه يؤكد على ضرورة اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة في اي أعمال كانت؛ ويطالب جهات الاختصاص بالحكومة الفلسطينية والهيئات المحلية والمجالس المشتركة لتحمل مسؤولياتها في تطوير وتوفير كل متطلبات مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة في كافة القرى والمناطق المهمشة في محافظات ومناطق الوطن كافة.

وختم حزب الشعب بيانه بتقديم التعازي الحارة لذوي الشهداء ضحايا كارثة دير العسل؛ متمنيا السلامة لكل شعبنا