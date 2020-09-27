الصحة: المخزون المتوفر للمسوحات الطبية يكفي لـ10 أيام فقط

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، اليوم الأحد "ان المخزون المتوفر للمسوحات الطبية يكفي لمدة 10 أيام فقط".

وأشار الشخرة إلى انه من المتوقع خلال اليوم او الغد أن يتم الحصول على المسوحات الطبية الجديدة؛ لاستكمال الفحوصات للمواطنين بشكل أوسع بعد تقليصها لقرب نفاذ المخزون.

وأضاف، لاذاعة صوت فلسطين، ان النقص سببه اجراءات الاحتلال وتعقيدات حركة التنقل الدولية، مشيرا إلى أن نسبة التزام المواطنين 50 %، بسبب الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة.