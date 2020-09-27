حالتا وفاة و66 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل حالتي وفاة و(66) اصابة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي بأن حالتي الوفاة هم المواطنة حليمة سرحان خليل ابو جزر 87 سنة من رفح والمواطنة مريم خليل احمد حمدان 93 سنة من خان يونس

وأضافت إن هناك 115 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2243 عينة

وأوضحت بأن إجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2791 إصابة منها حالات نشطة حاليا 1595 حالة ومتعافين 1175 حالة والوفيات 21