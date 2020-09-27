كورونا عالميا: الإصابات تتجاوز 33 مليوناً

وطن: يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار حول العالم وحصد المزيد من الضحايا وتسجيل معدل قياسي بالإصابات ببعض دول العالم.

وارتفع عدد الإصابات ليتجاوز 33 مليونا، بينما بلغ عدد الوفيات حتى فجر اليوم الأحد، أكثر من 997 ألفا، وفق أحدث الأرقام التي ينشرها موقع "ورلد ميتر".

وسجلت فرنسا أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في انخفاض طفيف عن حصيلة الساعات الـ48 الماضية، لكن يواصل معدل الفحوص الإيجابية في الارتفاع وفق معطيات نشرتها مؤسسة الصحة العامة.

ومنذ ظهور الفيروس، توفي 31700 شخص على الأقل في فرنسا نتيجة كوفيد-19.

وفي بريطانيا، تجمع الآلاف، أمس السبت، في ساحة الطرف الآخر بلندن للاحتجاج على عمليات الإغلاق وقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لإبطاء انتشار كوفيد -19.

وتشهد بريطانيا أسوأ حصيلة وفيات في أوروبا بسبب الوباء، حيث تأكدت 42 ألف حالة وفاة مرتبطة بكوفيد -19 ، وقد ارتفعت الإصابات الجديدة ودخول المستشفيات والوفيات بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

بينما في أميركا، وصل إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 إلى 7 ملايين منذ بدء تفشي الوباء، كما تسبب المرض في وفاة نحو 205 آلاف شخص، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وفي المكسيك، أشارت بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 726 ألفا و431 حالة يوم السبت، بالإضافة إلى 76 ألفا و243 حالة وفاة.

بينما في البرازيل، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 28 ألفا و378 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، إضافة إلى 869 حالة وفاة بسبب المرض.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 ملايين حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141 ألفا و406.

الى ذلك، أظهرت بيانات لوكالة "رويترز" أن إصابات فيروس كورونا في الأرجنتين اقتربت من تخطي حاجز 700 ألف، لتدخل البلاد ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميا من حيث الإصابات والوفيات، رغم 7 أشهر من الحجر الصحي الذي ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الواهن بالفعل.