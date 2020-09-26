حزب الشعب يدين قتل الصيادين الشقيقين محمود وحسن الزعزوع برصاص القوات المصرية

وطن: عبر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه وادانته الشديدة لاطلاق النار من قبل القوات المصرية على الصيادين الفلسطينيين من عائلة الزعزوع، ما ادى لاستشهاد الصيادين الشقيقين محمود وحسن الزعزوع وجرح شقيقهم الثالث بالقرب من الحدود البحرية الفلسطينية المصرية ، خاصة وانهم لم يشكلوا اي خطر على امن مصر وجيشها.

وعبر حزب الشعب في بيان له، وصل وطن، عن تعازيه الحارة لعائلة الزعزوع باستشهاد ابنائهم متمنيا الشفاء العاجل للمصاب ياسر الزعزوع.