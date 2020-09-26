ثلاث حالات وفاة و170 اصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين

وطن: أفاد الدكتور علي الجبريني ( وحدة مكافحة كورونا -القدس) أن المدينة شهدت امس واليوم مع استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا 3 حالات وفاة في ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة الى 60 حالة.

وذكر الطبيب الجبريني أن عدد الاصابات اليوم وامس بلغ 170 اصابة جديدة مع تسجيل 130 حالة شفاء ليصل عدد الحالات النشطة حاليا ً الى 1784.



وأوضح الجبريني انه في ضوء الارتفاع المقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا في القدس وحالات الوفاة اليومية فقد تم اعادة فتح محطتي الفحص في الشيخ جراح وجبل المكبر كما سيتم يوم غد الاحد وبعد غد الاثنين فتح محطة الفحص في مخيم شعفاط من الساعة العاشرة حتى الثانية من بعد الظهر تحت شعار لسلامتكم وسلامة عائلاتكم نجري الفحص عبر محطات درايف ان بدون تحويلة.

ودعا الطبيب المقدسي الجبريني المواطنين لاجراء الفحوصات وخصوصا من تظهر لديهم أعراض الفيروس ، واكد اننا نراهن على وعي الجمهور المقدسي بالتزام المعايير الصحية للوقاية من التزام الكمامة بشكل سليم مع تغطية الأنف والفم والتباعد وعدم التجمهر والتعقيم.