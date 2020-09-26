5 حالات وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل 5 حالات وفاة، و8687 إصابة بفيروس كورونا، وذلك من الساعة الرابعة والنصف من مساء أمس الجمعة، وحتى الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت.

وبحسب بيان الوزارة، فإن عدد الإصابات وصل إلى 226586، من بينهم 728 حالة خطيرة، و200 موصولين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتماثل للشغاء 1575723، في حين أن الحالات النشطة 67628، والوفيات 1417.

ويعد تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة بالكورونا أعلى رقم يسجل منذ آذار الماضي، إلى جانب أرقام الحالات الخطيرة والموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.