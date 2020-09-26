الانتخابات بين الاستحقاق والاستعمال

كتب: عمر عساف

لعل أول ما ينبغي الإشارة له والتأكيد عليه هو أن موضوع الانتخابات جزء أو مكون من مكونات الديمقراطية بمفهومها العام، وغير المنفصل عن العدالة الاجتماعية، والفصل بين السلطات وتداول السلطة، ودورية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها ولا تقترن قضية الانتخابات بظرف أو مرحلة معينة ولا يجوز ربطها بالانتقائية يعنى جواز اجرائها في ظرف ورفضها في ظرف اخر ، وكأنها مطلوبة حيناً ويمكن الاستغناء عنها في ظروف أخرى، كأن يعتبرها البعض استحقاقا وضرورية في ظل دولة مستقلة تكون الانتخابات في حين لا ضرورة لها او هي ترف في مرحلة تحرر وطني ، وهذا يعني ان للشعب حقا في ممارسة هذا الحق في ظل الدولة، في حين يمكن مصادرة هذا الحق وتغييب الشعب في مرحلة التحرر الوطني، كحالة الشعب الفلسطيني الراهنة.

الإشكالية الأبرز في الحالة الفلسطينية هي تغييب المسألة الانتخابية في منظمة التحرر الفلسطينية عبر مسارها خلال أكثر من خمسة عقود ونصف، إذ لم يشهد المجلس الوطني أية انتخابات منذ تأسيس المنظمة 1964 حتى يومنا هذا، وهذا بدوره فتح الباب في وقت لاحق أواخر الستينيات أمام المحاصصة والكوتا المعتمدة كتقسيمة فصائلية في المجلس الوطني وكافة الهيئات المنبثقة عنه، وأدى ذلك إلى سلسلة من الخطايا فيالنظام السياسي الفلسطيني منها ؛ غياب التجديد في صفوف قيادة م. ت. ف وهيئاتها، وإلى تكريس آلية الكوتا والمحاصصة والاقتسام الفصائلي وتغييب الشعب عن المشاركة في اختيار قيادته وإقرار التوجهات والبرامج السياسية، واستعيض عن ذلك التجديد او تكريس الحياة الديمقراطية بما عرف بشرعية البندقية أو الشرعية الثورية، وبدوره قاد هذا الى غياب المحاسبة والتقييم للمحطات الهامة والمفصلية في مسيرة المقاومة الفلسطينية منها: 1970/ 1982/ 1993من جانب آخر عززت هذه الآلية الفردية والدكتاتورية والاستئثار ومركزة المسؤوليات في قيادة م. ت. ف في يد شخص الرئيس وبالطبع نتج عنها غياب المشاركة السياسية الحقيقية في هيئات المنظمة، سواء خلال مرحلة صعود المقاومة والمنظمة وتعزز مكانتها خلال عقد ونصف منذ 1967- 1982، أو خلال مراحل الجزر والتراجع التي شهدها العمل الفدائي ومحاولات تهميش المنظمة ودورها كالحالة التي يعيشها شعبنا منذ اوسلو حتى يومنا هذا .

لم يختلف الامر كثيراً لدى إقامة السلطة الفلسطينية فعلى مدى ربع قرن جرت الانتخابات مرتين 1996 و 2006 ولعل رحيل الرئيس عرفات هو الذي فرض إجراء الانتخابات الثانية عام 2006 م، ويمكن الادعاء ان غياب دورية الانتخابات وعدم احترام نتائجها إلى غياب التجديد في الحياة السياسية الفلسطينية، وتعمق الركود والتسلط والفردية واستشراء الفساد والمحسوبية وانعدام الشراكة السياسية ووقوع وتعمق واستمرار الانقسام البغيض، ومصادرة دور السلطتين التشريعية والقضائية وحصر السلطات كلها في يد الرئيس بمفرده، سواء تعلق الامر بواقع السلطة وهيئاتها، أو المنظمة ومؤسساتها أو حتى على صعيد الحزب الذي يقود السلطة وأدى كذلك إلى ضعف الهيئات في السلطة والمنظمة وتآكل شرعياتها اذ تمر الشرعية في مأزق حاد تقترب من انعدام ثقة المواطن بكل الهيئات في حين يستثمر الاعداء تآكل الشرعية لتنفيذ مخططاتهم ومؤامراتهم .

وحتى لا نبتعد عن واقعنا الراهن فلا جدال في ان شعبنا مازال يعيش مرحلة تحرر وطني حيث مازالت الارض تحت الاحتلال وفي وقت تتصاعد فيه التحديات التي تواجه القضية، والمؤامرات التي تستهدف الحقوق الفلسطينية واستمرار حالة الانقسام البغيض، منذ ثلاثة عشر عاماً ونصف، الفردية والديكتاتورية ، الإقصاء وغياب الشراكة السياسية، وتركز صلاحيات التشريع والقضاء والتنفيذ في يد الرئيس وبعض من حوله، وبوادر ظاهرة انفلات السلاح ومصادرة الحريات وتغول الأمن واتساع الهوة بين الشعب والسلطة أو ما يعرف بالقيادة ، بل الفجوة تتسع بين الشعب والنظام السياسي برمته ، مرة أخرى وفي ظل تآكل الشرعية او غيابها، فراهنا لا شرعية تورية عنوانها البندقية والثورة ، ولا شرعية انتخابية مستندة الى صناديق الاقتراع والإرادة الشعبية ، ولا شرعية "توافقية" بين مكونات النظام السياسي والمجتمع المدني والأهلي، غياب الشرعية هذا يضاف له اخفاقات متتالية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية وحتى الصحية والتعليمية، وفي ظل هذه الحالة المتردية باتجاه الهاوية والحضيض ، هل نأمل من النظام السياسي معالجة أمراضه؟ وهو الذي كان سبباً في الوصول إلى هذا الوضع، أم ان التجربة علمتنا بالمثل ( فالج لا تعالج ) وبذا يمكن اعتبار الانتخابات هي المدخل الرئيس والوحيد للخروج من هذا المأزق؟ لماذا الإصرار على وضع الانتخابات في تعارض مع مرحلة التحرر الوطني؟ ولماذا تحميل الانتخابات تبعية استمرار الانقسام؟ ألا يجوز طرح التساؤل. نرى لو جرت الانتخابات بشكل دوري كل 4 سنوات أي لو كنا أمام 6 أو 7 دورات انتخابية منذ 1996حتى الآن ، ولنتصور لو تداول على رئاسة السلطة 4او 5رؤساء خلال ربع قرن ولو تداول على قيادة م ت ف 7الى 10رؤساء للجنة التنفيذية ، ألم يكن ذلك سيحقق أوسع مشاركة شعبية وتجديدا في الحياة السياسية ورفدها بدماء شابة وقادرة على العطاء والنهوض بالوضع باتجاه الخروج من المازق ؟ وألا يعني ذلك تجديداً للقيادة التي شاخت وعفا عليها الزمن بعد أن تفردت بقيادة المسيرة الفلسطينية لأكثر من نصف قرن.

أليست الانتخابات بديلاً للتفرد والاقصاء؟ ومن خلالها تتحقق الشراكة السياسية الحقيقية وهل استمرار المحاصصة والكوتا والقسمة في م. ت. ف وهيئاتها والاتحادات الشعبية التابعة لها بما يكون لصالح الشعب وتصعيد النضال في مواجهة الاحتلال؟ ومن صاحب الصلاحية في حرمان الغالبية الساحقة من الشعب في المشاركة في صنع مصيرها واختيار يمثلها؟ لنتصور معاً بعيداً عن الخلط بين م. ت. ف والسلطة – أن كل الفلسطينيين المقيمين في الأراضي التابعة للسلطة دون 33 عاماً لم يشاركوا في حياتهم في أية انتخابات سياسية، أي دور للشباب يمكن الحديث عنه في ظل هذه الحالة؟ واذا جاز لنا ان نقارن دعونا نتذكر أن الغالية الساحقة من القيادة التاريخية "للمنظمة والفصائل تسلمت القيادة قبل أكثر من خميسن عاماً ومتوسط أعمارها دون الثلاثين عاماً ، ألا يمكن ان يكون بين ملايين الشباب الفلسطيني اليوم من هو اكثر حيوية وديناميكية وقدرة على العطاء ؟ ، كيف يُحرم كل هؤلاء من أبسط حقوقهم؟ وإذا كان هذا الحديث ينطبق على السلطة فهو اكثر انطباقا على المنظمة فهذا التوصيف يشمل كل الشعب الفلسطيني.

أناقش هنا الموقف من الانتخابات وهل تشكل مخرجاً من الحالة الراهنة وهل تؤسس لنظام سياسي أكثر ديناميكية وأكثر ديمقراطية؟ وأكثر مشاركة وأكثر شباباً؟ أم أن الإركان إلى ذات المعالجات المجربة في الحالة الفلسطينية هو الطريق الأمثل، وأناقش هنا وبانفتاح ما هي الشروط والأسس التي من شأنها أن تجعل الانتخابات نزيهة وشفافة ديمقراطية ؟ ولن اختلف مع أية اشتراطات لتحقيق ذلك، أما القول أن الانتخابات ستفرز ذات الواقع ففيه غياب للصواب وفيه انتقائية ومزاجية ووصاية على الشعب فحتى لو كان ذلك واقعياً راهناً فلا بأس، لأن أحداً لا يحق له أن يضمن نتائج الانتخابات بما ينسجم وتوجهاته أو قناعاته، وحتى لو كان ذلك صحيحاً فإن دورية الانتخابات وانتظامها ستكون أداة التغيير الوحيدة الممكنة في الحالة الفلسطينية، ولعلي أتساءل إذا لم تكن الانتخابات أداة التغيير في الحالة الفلسطينية فما الأداة البديلة؟ هل الانقلاب العسكري أو الصراع المسلح هو أداة التغيير الممكنة؟ وهل العصيان المدني، والخروج للشارع والساحات والميادين في انتفاضة داخلية هو أداة التغيير؟ وما الشرعية التي يمكن أن يدعيها من يراهنون على غير الانتخابات التي لا يجوز وضعها في تعارض مع ظروف المرحلة، فهي أداة الوحدة وأداة المقاومة وأداة استعادة الثقة والمشاركة الشعبية وبالتالي تعزيز الصمود.

خلاصة القول أن الانتخابات لكل الهيئات الفلسطينية هي المخرج الوحيد من الأزمة الوطنية والديمقراطية المستعصية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته، ولعل الجوهري هو الإرادة والقرار وبالإجماع على إجرائها كاستحقاق وطني وشعبي أما كيفية إجرائها وتجاوز العقبات وآليات الاقتراع فهي تفاصيل هامة يمكن الوصول إلى اتفاق حولها ودون ذلك قد تستمر هذه الازمةً لعقود قادمة تتعمق بما يعصف بالمصير الوطني والنظام السياسي برمته.