اصابة 5 شبان برصاص الاحتلال في قرية كفر قدوم

وطن: أصيب 5 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم السبت، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة شعبية انطلقت في قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية، تنديدا بالاستيطان ومطالبة بفتح شارع البلدة المغلق منذ اكثر من 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن 5 شبان أصيبوا بالرصاص المعدني، عولج منهم 4 ميدانيا بينما نقلت الخامسة الى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية لتلقي العلاج، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة الشعبية في القرية.