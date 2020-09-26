التربية تدعو المعلمين الذين أضربوا عن العمل للعودة لممارسة مهامهم التعليمية وفقا للقانون

وطن: دعت وزارة التربية والتعليم المعلمين والمعلمات الذين امتنعوا عن الدوام المدرسي، "أضربوا عن العمل" إلى العودة لممارسة مهامهم التعليمية طبقاً للقانون، وانتصاراً للأطفال، وحقّهم المقدّس في التعليم.

وقالت الوزارة في بيان لها، السبت، إن "الامتناع عن الدوام غير قانوني ويطفئ جذوة التعليم ويؤدّي إلى تجهيل أطفالنا، وإلحاق الإرباك والفوضى بالميدان التربوي، الذي يبذل جهوداً مُضنية لمنح أطفالنا التعليم الآمن الذي يستحقوه في ظلّ المشهد الكوروني".



وأضافت الوزارة في بيان لها، "لنجعل من الأمن التعليمي والنفسي لأطفالنا غايةً توحّدنا جميعاً، ولنُبقِ أبواب مدارسنا مشرعة لاستقبالهم؛ كي نصدقهم الوعد بأنّهم سيظلّون قلب الأمر، حرّاس روايتنا، وأملنا الذي لا يخبو بغدٍ مشرق آتٍ لا محالة؛ فالنصر صبر ساعة".



وأدت الوزارة أنّ حقّ المعلم في راتبه كاملاً غير منقوص، والوفاء بهذا الحقّ لحظة انتهاء الأزمة المالية هو استحقاق وطني حقوقي بامتياز، وليس منّة من أحد، إلّا أنّ تأخُّر الوفاء به -كما يعلم الجميع- مرتبط بتعقيدات مشهد سياسي يُستخدَم فيه المال لكسر إرادة هذا الشعب الصابر المرابط.

فيما يلي نص بيان الوزارة: