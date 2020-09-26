الاردن: 4 حالات وفاة و850 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: سجلت الأردن، اليوم السبت، 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 830 محلية، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكد إلى 8061، وفق موجز إعلامي حول تطورات الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

توزعت الحالات المحلية إلى، "435 في عمّان، و132 في البلقاء، و164 في الزرقاء، و60 في إربد (10 منها في لواء الرمثا)، و21 في معان (4 في لواء البترا)، 11 في عجلون، 4 في الكرك، 2 في المفرق، حالة في العقبة"، ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (8061) حالة.

كما سجلت (4) حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (43) حالة.

وسجلت (96) حالة شفاء اليوم، (17) في مستشفى الأمير حمزة، و(68) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(7) في مستشفى الملكة علياء، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.