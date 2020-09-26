حركة الجهاد تدين إطلاق البحرية المصرية النار تجاه قارب الصيد الذي كان يستقله الأشقاء من آل زعزوع

وطن: أدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة حادث إطلاق النار من الجانب المصري باتجاه قارب صيد فلسطيني يوم أمس قرب الحدود البحرية مع مصر، كان يستقله ثلاثة صيادين أشقاء، مما أدى لاستشهاد اثنين منهم وإصابة الصيّاد الثالث.

وقالت الحركة في بيان لها، السبت، إن "إطلاق النار بقصد القتل صوب هذا القارب وغيره، أمر مستنكر ومدان، فالصيادون على متن هذا القارب يسعون وراء رزقهم وقوت عيالهم في ظل حصار خانق وظروف صعبة يعيشها المواطنون في قطاع غزة، وفي ظل ملاحقة الصيادين في عرض البحر من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني ومطاردتهم وإيقاع الأذى بهم، يذهب الصيادون نحو الحدود الشقيقة طلباً للأمان وبحثاً عن الرزق".

وأضاف البيان: إننا ننعى شهداء لقمة العيش، الصيّاد/ محمود الزعزوع، و شقيقه الصيّاد/ حسن الزعزوع، اللّذين ارتقيا يوم أمس، كما نطالب السلطات المصرية بالإفراج عن شقيقهم الصيّاد الثالث ياسر الزعزوع.

واعربت الحركة عن تعازيها الحارة لذويهم وعائلتهم ولعموم الصيادين في قطاع غزة، مؤكدة تضامنها التام معهم.

ودعت إلى دعم الصيادين ومساندتهم وسط الظروف العصيبة التي يواجهونها في ظل الحصار والملاحقة.