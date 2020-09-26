كورونا عالميا: الوفيات تقترب من حاجز المليون ونحو 32 مليونا و796 ألف إصابة

وطن: أشارت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى منتصف نهار اليوم السبت، إلى أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس تقترب من حاجز المليون وفاة، بواقع 994,016 وفاة، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين نحو 32 مليونا و796 الف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 24 مليونا و194 الف مريض.

جاءت هذه الاحصاءات في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية انه من المحتمل جدا أن تصل حصيلة وفيات فيروس كورونا في العالم إلى مليونين في حال عدم القيام بكل ما يلزم، وقبل استخدام لقاح ناجح بشكل فعال.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث تم تسجيل أمس الجمعة، نحو 318 ألف إصابة جديدة، و5,818 حالة وفاة، حسب موقع " Wordometers" المختص بآخر إحصاءات الجائحة حول العالم.

وبينت الاحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، الهند (1,093 وفاة)، والولايات المتحدة الأميركية (895 وفاة)، والبرازيل (862 وفاة)، والمكسيك (490 وفاة)، والأرجنتين (442 وفاة).

فيما بينت الاحصاءات أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (85,468 إصابة)، والولايات المتحدة (53,629 اصابة)، والبرازيل (32,670 إصابة)، وفرنسا (15,797 إصابة)، والأرجنتين (12,969 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم بأعلى حصيلة وفيات وكذلك بأعلى عدد اصابات اجمالي، حيث أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى منتصف نهار اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية، هي الولايات المتحدة الامريكية (208,440 وفاة)، والبرازيل (140,709 وفيات)، والهند (93,440 وفاة)، والمكسيك (75,844 وفاة)، وبريطانيا (41,936 وفاة).