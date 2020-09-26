نابلس: مستوطنون يهاجمون مزرعتين لتربية الدواجن في قصرة

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم السبت، مزرعتين لتربية الدواجن في قصرة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، ان مجموعة من المستوطنين هاجمت مزرعتين لتربية الدواجن، وحطمت محتوياتهما، وألحقت اضرارا فيهما.

واضاف، ان المستوطنين استهدفوا مزرعة تعود للمواطن عدلي محمد زرق وحطموا محتوياتها، وأحرقوا جرارا زراعيا في داخلها، فيما عاثوا فسادا وخربا في محتويات المزرعة الأخرى التي تعود ملكيتها للمواطن فادي عواطلة، وألحقوا أضرارا في خزانات المياه فيها.