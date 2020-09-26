الخليل: وفاة 5 اشخاص وإصابة حرجة إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية

وطن: توفي، ظهر اليوم السبت، 5 أشخاص بينهم طفل جراء سقوطهم في حفرة امتصاص في قرية دير العسل الفوقا جنوب غرب دورا.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني بمحافظة الخليل، إسلام ابو شيخة، بأن طواقم الدفاع المدني انتشلت 6 مواطنين سقطوا داخل حفرة امتصاص في قرية دير العسل جنوب غرب مدينة دورا.

وأضاف: "وصلتنا اشارة استغاثة عن سقوط عدد من المواطنين داخل حفرة امتصاص، وعلى الفور تحركت فرق من الدفاع المدني الى المكان، وعملوا على انتشال الاشخاص من داخل الحفرة".

بدورها، قالت مصادر في الهلال الاحمر إنه تم نقل الجثث الى مستشفى الخليل الحكومي ومستشفى الميزان.