لجنة الانتخابات المركزية تؤكد جهوزيتها لإجراء الانتخابات العامة

وطن: أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أن اللجنة جاهزة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، عقب إصدار المرسوم الرئاسي.

وأضاف كحيل في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان اللجنة تحتاج لـ110 أيام عقب إصدار المرسوم لإجراء الانتخابات.

وأوضح أنه يتم تحديث السجل الانتخابي سنويا، لافتا الى أنه سيتم نشر الجدول الزمني لتحديث سجل الناخبين، وفتح ملف الاعتراض، واستقبال قوائم المرشحين لمتابعة الدعاية الانتخابية عقب إصدار المرسوم الرئاسي.