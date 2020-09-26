"الخارجية": إجلاء الأعداد المتبقية من العالقين إلى قطاع غزة غدا

وطن: قال مستشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، إنه سيتم اعتبارا من يوم غد الأحد إجلاء الأعداد المتبقية من العالقين من أبناء شعبنا إلى قطاع غزة.

وأشار الديك في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، إلى أن أكثر العالقين من ابناء شعبنا متواجدون في تركيا بمجموع حوالي 350 عالقا فلسطينيا، مؤكدا أن حملة "عودة الأحباب" مستمرة ولا يمكن أن تكتمل إلا بعودة أبناء شعبنا إلى قطاع غزة.

واوضح "أن العدد الذي سيتم إجلاؤه إلى قطاع غزة من 1000 إلى 1500 عالق، فيما يتوزع العالقون المتبقون في الخارج على السعودية، والسودان، والجزائر، وماليزيا".