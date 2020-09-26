الصحة بغزة تقرر حجر العائدين لأسبوع واحد فقط

وطن: قررت وزارة الصحة في غزة اعتماد بروتوكول حجر العائدين عبر معبر رفح لمدة أسبوع واحد، على أن يتم إجراء المسح المخبري للمستضافين في اليوم الخامس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، اليوم السبت خلال حديث إذاعي أنه في حال ظهرت نتيجة الفحص "سلبية" في اليوم السابع يعود المواطن إلى منزله وفق نظام صحي ويحجر نفسه في بيته مدة أسبوع أخر.

وأضاف القدرة أنه في حال كانت نتيجة فحص العينة إيجابية فسيتم عزل صاحب المسحة في مستشفى العزل إلى حين تماثله للشفاء.

وجهزت وزارة الصحة مع شركائها في المؤسسات الحكومية، مراكز الحجر الصحي في جنوب قطاع غزة وشماله وفي خانيونس، بالإضافة إلى تجهيز بعض الفنادق لكبار السن والحالات المرضية.

وأشار القدرة إلى توفير فريق من التثقيف الصحي التابع لوزارة الصحة لاستقبال العائدين وتعريفهم بالإجراءات المطلوبة خلال فترة الحجر لزيادة السلامة والوقاية من فايروس كورونا.

وتابع "خصصت وزارة الصحة مراكز لإجراء الفحص المخبري لكافة المسافرين في مختلف محافظات القطاع قبل مغادرتهم وفق كشوفات وزارة الداخلية، حيث أجرت مراكز الفحص أمس 628 مسحة للمغادرين يوم الأحد مجانًا".