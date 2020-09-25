تربية وتعليم بيت لحم تغلق مدرسة ثانوية لمدة 24 ساعة بسبب فيروس كورونا

وطن: قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الجمعة، إغلاق مدرسة الأمل الثانوية في بيت جالا بسبب تفشي وباء كورونا.

وأفادت مديرية التربية والتعليم بأنه تقرر إغلاق مدرسة الامل الثانوية في بيت جالا لمدة 24 ساعة، بعد اصابة السكرتيرة بفيروس كورونا.

وأشارت المديرية إلى أن هذا القرار يأتي لافساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.