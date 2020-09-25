رئيس الوزراء الكويتي: موقفنا ثابت في دعم القضية الفلسطينية وصولا لإنهاء الاحتلال



وطن: قال رئيس وزراء دولة الكويت الشيـخ صباح خالد الحمد الصبــاح، إن القضية الفلسطينية ما زالت تحظى بمكانة مركزية تاريخية ومحورية في عالمينا العربي والإسلامي.

وأكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وكذلك أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق المفاوضات ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الرابع من حزيران 1967.