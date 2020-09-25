الصحّة الإسرائيلية: أكثر من 8100 مصاب جديد بكورونا الخميس

وطن: أفادت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم، الجمعة، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا سجل رقما قياسيا، أمس، بعد تشخيص 8178 بأنهم إيجابيون للفيروس، إثر إجراء 66640 فحصا لكورونا.

وأمس هو اليوم الثالث على التوالي في دولة الاحتلال الذي يزيد فيه عدد الإصابات بكورونا عن 7000 إصابة. وبلغ عدد الإصابات 7131 أول من أمس، و7003 إصابات قبل ثلاثة أيام. وقبل ذلك بلغ العدد القياسي للإصابات بالفيروس أكثر من 5500 بقليل في اليوم الواحد.

وبلغ عدد الذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة 217889 شخصا، توفي منهم 1412 مريضا. ويرقد في المستشفيات حاليا 708 مريضا بحالة خطيرة، بينهم 178 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. ويبلغ عدد المرضى النشطين حاليا 62913، فيما مجمل الذي تماثلوا للشفاء 152,294.

وبدأ عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، الجمعة، سريان الإغلاق المشدد، الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أمس، من دون التوصل إلى اتفاق في لجنة القانون والدستور على تعديل قانون صلاحيات كورونا، الذي يهدف إلى منع المظاهرات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتطالبه بالاستقالة، بعد تقديم المعارضة آلاف التحفظات على التعديل.

ودفع هذا الوضع رئيس الائتلاف الاحتلالي، عضو الكنيست ميكي زوهار، إلى التهديد أمام اللجنة بأنه إذا لم تتم المصادقة على تعديل القانون بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم، فإن الحكومة ستصادق على أنظمة حالة طوارئ من أجل منع المظاهرات في الأيام الأربعة المقبلة. وقال إنه تحدث حول ذلك مع نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت. واتهم عضو الكنيست إيلي أفيدار، من حزب "كاحول لافان" الشريك في الحكومة، زوهار بالكذب.

وأعلن حزب "كاحول لافان" برئاسة وزير الجيش بيني غانتس، أنه سيعارض إقرار أنظمة طوارئ لمنع المظاهرات. كذلك أعلن مندلبليت عن معارضته لخطوة كهذه.

وحاول نتنياهو، بمحادثة متعددة الأطراف عبر الهاتف قبل بدء سريان الإغلاق، إقناع قادة "كاحول لافان - غانتس ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير القضاء، آفي نيسانكورين – بوجوب المصادقة على أنظمة طوارئ ضد المظاهرات، فيما رد نيسانكورين قائلا إن "هذا ليس ديمقراطيا"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

إلا أن حزب الليكود يصر على أن تصادق لجنة القانون والدستور على اقتراحه القاضي بتقييد المظاهرات من دون علاقة بالإغلاق وإنما طوال فترة كورونا. كذلك عبرت رئيس كتلة "يمينا"، أييليت شاكيد، عن تأييد كتلتها لاقتراح الليكود.

وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الصحة في حكومة الاحتلال، يولي إدلشتاين، أن سيطرح على الحكومة أنظمة طوارئ لتقييد التجمهرات، إلى حين المصادقة على تعديل قانون صلاحيات كورونا في الكنيست، الأسبوع المقبل، بادعاء أن يستند إلى تقارير طبية تقضي بوجود خطر انتشار الفيروس في التجمهرات.

(عرب 48)