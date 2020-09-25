الشرطة تفض 4 حفلات زفاف وتحرر 151 مخالفة في جنين

وطن: فضّت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية، 4 تجمعات لحفلات زفاف في جنين، خلافا للتعليمات الصادرة من قبل الحكومة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة 4 حفلات زفاف في عدد من بلدات المحافظة، تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها حسب الاصول.

وفي سياق متصل، حررت شرطة المحافظة 151 مخالفة لعدد من المحال والمنشآت والأفراد لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامات.