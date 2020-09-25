وفاة طفل اثر سقوط جهاز التلفاز على رأسه في ضواحي القدس

وطن: لقي طفل يبلغ عامين ونصف مصرعه اثر سقوط جهاز التلفاز عليه ليلة امس داخل منزله في بضواحي القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن عمليات شرطة ضواحي القدس تلقت بلاغ مساء امس مفاده وصول طفل الى مجمع فلسطين الطبي في رام الله مصابا اثر سقوط جهاز التلفاز على رأسه، واعلن الاطباء لاحقا وفاته متأثرا بإصابته البليغة.

وأكدت ان الشرطة والنيابة العامة توجهوا الى المستشفى بحضور الطبيب الشرعي، حيث امر وكيل النيابة بتسليم جثمان الطفل الى ذويه بعد التأكد من خلو الحادثة من الشبهات الجنائية .