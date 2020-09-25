العالول: نبذل كل الجهدّ من أجل أرساء الوحدة الوطنية

وطن: أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول أن الحركة تبذل كافة الجهود من أجل أرساء الوحدة الوطنية، وأن هُنالك أنباء مُبشرة في الأيام القادمة، مضيفاً أننا على ثقة بقدرتنا على الصمود وإفشال كافة مخططات الاحتلال، وهذه الثقة شرطها الأساسي الوحدة الوطنية وانسجام كافة مكونات الشعب الفلسطيني .

وتوجه العالول بالتحية لكافة المناضلين المتواجدين من أجل حماية الأرض من الاحتلال وقطعان المستوطنين، مؤكداً مكانة هؤلاء المناضلين في الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني، وأضاف قائلاً: " أننا ندرك المعاناة التي نعيشها جميعاً جراء إرهاب الاحتلال وقطعان المستوطنين، ولكن نحن نؤمن أنه بإرادتنا نستطيع أن نحمي هذه الأرض، ولدينا تجارب عديدة تمكن المقاومين حماية الأرض ودحر الاستيطان .

وجاءت تصريحاته اثناء مشاركته في الفعالية الاسبوعية والتي اقيمت على اراضي المواطنين في "خلة حسان" غرب سلفيت، بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفصائل العمل الوطني ومؤسسات محافظة سلفيت ولجان المقاومه الشعبية،بحضور عضو اللجنه المركزية لحركة فتح عزام الاحمد، ورئيس هيئة مقاومه الجدار والاستيطان وليد عساف، واعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، وامين سر حركة فتح اقليم سلفيت عبد الستار عواد واعضاء لجنة الاقليم، وامناء سر المناطق التنظيمية، وعدد من المواطنيين.

وبدورة أشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان م. وليد عساف: أن الاحتلال يخطط في "خلة حسان" لبناء مدينة والاستيطان جديدة بمساحة (4000)دنم، وقاموا بتزوير (1350) دنم من اجل تمرير المخطط الاستيطاني، مؤكداً أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتعاون مع حركة فتح وأصحاب الأراضي قاموا بإبطال وكشف تزوير عقود البيع للأراضي، مشيداً بصمود أصحاب الأراضي اللذين نجحوا بالتصدي للاحتلال بالتعاون مع حركة فتح وأهالي محافظتي سلفيت وقلقيلية .

وفي كلمته تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد: أن مشاركتنا اليوم في "خلة حسان" لنقول لكم أننا لجانبكم في هذه المعركة ضد الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى أقامه الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مشيداً بجهود هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية وحركة فتح بإزالة (15) بؤرة استيطانية، مؤكداً على الاستمرار في المقاومة الشعبية حتى إبطال المشروع الصهيوني على الأراضي الفلسطينية .

وطالب رئيس بلدية بديا أحمد واصف وأمين سر منطقة بديا التنظيمية خالد القرم: توفير المزيد من الدعم لأصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة في "خلة حسان" لاستصلاح أراضيهم وتعزيزاً لصمودهم في مواجهة المخططات الاستيطانية في المنطقة .