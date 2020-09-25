5 وفيات و 452 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 368 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية

رام الله - وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجل 5 حالات وفاة و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و368 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 74%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 25.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين 76 و84 عاماً من دورا بمحافظة الخليل، ومواطنين 76 و78 عاما من عقربا ومدينة نابلس، إضافة إلى مواطن من واد الجوز بمدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (91)، محافظة نابلس (23)، محافظة بيت لحم (46)، محافظة قلقيلية (7)، محافظة رام الله والبيرة (43)، جنين (19)، سلفيت (8)، أريحا والأغوار (19)، طولكرم (56)، قطاع غزة (45)، ضواحي القدس (15)، مدينة القدس (80).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (83)، محافظة جنين (37)، محافظة طولكرم (39)، قطاع غزة (90)، مدينة القدس (119).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 43 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص