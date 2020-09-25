غزة: إصابة 3 صيادين أشقاء واعتقالهم من قبل زورق حربي مصري

وطن: أصيب 3 صيادين، صباح اليوم الجمعة، جراء إطلاق النار تجاه مركب صيد لهم من قبل زورق حربي مصري عند الحدود البحرية مع قطاع غزة.

ولم تعرف طبيعة الإصابات، حيث تم اعتقالهم بعد مهاجمة مركبهم بعد اجتيازه الحدود البحرية.

قال نزار عياش، نقيب صيادي الأسماك الفلسطينيين في قطاع غزة، الجمعة، إن الجيش المصري اعتقل 3 صيادين، جنوب قطاع غزة، بعد أن اجتازوا الحدود البحرية المصرية.

وأضاف عياش إن زورق صيد فلسطيني، على متنه 3 أشخاص، عبر المياه المصرية، جنوب القطاع، ولاحقته زوارق سلاح البحرية المصرية وأطلقت باتجاهه النار، واعتقلت الصيادين الذين كانوا على متنه.

وأوضح عياش أن الصيادين الثلاثة، من عائلة واحدة، ويقطنون مدينة دير البلح، وسط القطاع، و"لم تتضح حتى الآن، معلومات إضافية حول مصيرهم".