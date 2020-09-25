هنية: "حماس" ستعقد اجتماعاً قياديا بشأن التفاهمات مع "فتح"

وطن: أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الجمعة، أن قيادة حركته ستعقد اجتماعاً قياديا (داخليا) خاصاً لبحث نتائج التفاهمات التي أجرتها مؤخرا مع حركة التحرير الوطني "فتح".

وقال هنية في بيان أصدره إن حركة حماس "تُولي أهمية كبيرة لمسار الحوار الوطني، وسوف تعقد قيادة الحركة اجتماعاً خاصاً لدراسة التفاهمات التي تمت مع حركة فتح واتخاذ القرار بشأنها".

وأضاف إن تلك الحوارات "تعبر عن إرادة وتوجه وقرار، وذلك استشعاراً بالخطر المشترك الذي يتهدد القضية الفلسطينية، وقناعة راسخة بتكريس مبدأ الشراكة في بناء المؤسسات الفلسطينية الناظمة لشعبنا في الداخل والخارج في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة في الضفة وغزة (..)".

وأكد على أن "التفاهم مع الإخوة في حركة فتح يأتي لتمهيد الطريق أمام الحوار الوطني الشامل، والذي يشكل الإطار الجامع لمخرجات الحوار ومآلاته النهائية في الملفات المركزية، والتي ستعرض للاعتماد في اجتماع خاص للأمناء العامين للفصائل".

وقال هنية "إن التفاهم الإيجابي الذي تم في تركيا مستند في محاوره الأساسية، على اتفاقيات القاهرة التي تم توقيعها في فترات سابقة، وخاصة الاتفاق الشامل 2011".