الاحتلال يعتقل المواطن محمد اعويضات بعد دهم منزله شمال الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مواطنا، وفتشت عددا من المنازل في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة شيوخ العروب شمال الخليل، واعتقلت المواطن محمد كمال اعويضات (24 عاما) بعد تفتيش منزله.

كما داهمت عددا من منازل المواطنين في بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها سلامة أبو صبحة.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، البوابة الحديدية المقامة على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، ومنعت تنقل المواطنين من والى المخيم.