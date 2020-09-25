لليوم الـ32.. تواصل إجراءات مكافحة "كورونا" في غزة

وطن: تتواصل الجمعة الإجراءات المشددة لمكافحة تفشّي فيروس "كورونا" الوبائي في قطاع غزة لليوم الـ32 على التوالي.

ويتواصل فرض إجراءات وقيود مشددة للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد داخل القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، عن تسجيل 95 إصابة، و112 حالة تعافٍ، من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت فحوصات لـ2035 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي المصابين في القطاع منذ مارس/ آذار الماضي وصل إلى 2613 إصابة، تعافى منها 850.

وبيّنت أن هناك 1746 إصابة نشطة في القطاع، بالإضافة إلى 17 وفاة.