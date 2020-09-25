الصحة الإسرائيلية : 7527 إصابة جديدة بكورونا أمس

وطن: أفادت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا سجل رقما قياسيا، أمس، بعد تشخيص 7527 بأنهم إيجابيون للفيروس، وذلك قبل ساعات من دخول الإغلاق المشدد والواسع حيز التنفيذ، عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.

وأمس هو اليوم الثالث على التوالي الذي يزيد فيه عدد الإصابات بكورونا في دولة الاحتلال عن 7000 إصابة. وبلغ عدد الإصابات 7131 أول من أمس، و7003 إصابة قبل ثلاثة أيام. وقبل ذلك بلغ العدد القياسي للإصابات بالفيروس أكثر من 5500 بقليل في اليوم الواحد.